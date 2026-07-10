О начале истории иконографии расскажут на «Духовных беседах» в Пскове

Очередная встреча из цикла «Духовные беседы» пройдет в Пскове 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Изображение: Псковская епархия

Встреча состоится в Псковском епархиальном управлении в рамках цикла открытых лекций о духовной жизни, который проводит паломническая служба Псковской епархии «Вольный странник». Тема беседы — «Начало истории иконографии».

Лектором выступит насельница Рождества Богородицы Снетогорского монастыря монахиня Михаила (Писарева), иконописец и старший регент монастырского хора.

Участникам расскажут о том, как формировался язык иконописи, а также о значении иконы в православной традиции. Как отмечают организаторы, икона является не просто изображением, а «окном в вечность» и богословским текстом, написанным красками.

Начало встречи — в 18:30. Она пройдет по адресу: Псков, улица Профсоюзная, дом 10.