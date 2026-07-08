Церковь Входа Господня в Иерусалим в плюсской деревне Посолодино, отмеченная «Золотым Трезини», обрела новые колокола

Работы по благоукрашению церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского муниципального округа продолжаются. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» в Мах.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

В настоящее время находится в надежных руках пользователя. Настоятель церкви протоиерей Олег Жук организовал изготовление и установку новых колоколов.

Напомним, что проект церкви получил Платиновый диплом VIII Международной премии «Золотой Трезини» за выдающиеся результаты в реставрации памятника регионального значения церковь Входа Господня в Иерусалим. Номинация — «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного назначения». Такая награда — единственная в мире архитектурно-дизайнерская премия, проекты победителей которой признаются обладающими музейной ценностью и включаются в собрание государственного музея. Премия присуждается за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства.

Названная в честь легендарного зодчего Доменико Трезини, чье наследие определило облик Санкт-Петербурга, премия уже восемь лет объединяет профессионалов и начинающих авторов. Является своеобразным «Оскаром» в мировом архитектурном сообществе. В 2025 году в Международном конкурсе, в 24 номинациях, участвовало 1280 проектов из 52 стран. Проекты оценивало международное жюри из более чем 30 стран. Почетный председатель Международного совета «Золотого Трезини» – Михаил Пиотровский, президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа. Победители VIII сезона объявлены на торжественной церемонии в музее.

Храм находится в Плюсском округе Псковской области, в деревне Посолодино. Построен в 1896-1901 гг. по проекту Санкт-Петербургского инженера С. Андреева священником Петром Кулигиным и его сыном протоиереем Николаем Кулигиным. На проекте сохранилась надпись-посвящение: «В память в Бозе почившего императора Александра III». В древности в этом месте был пещерный Посолотин мужской монастырь.

Храм упразднен в 1937 году. Сильно пострадал в период Великой Отечественной войны и разрушался долгие годы. В 90-е предан Псковской епархии. В августе 2021года, по инициативе митрополита Тихона (Шевкунова), храм Входа Господня в Иерусалим включен в программу реставрации АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».