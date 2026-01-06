Церковь

Праздничные богослужения проходят в псковских храмах в преддверии Рождества. ФОТО

0

Праздничное всенощное бдение прошло в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в Пскове накануне Рождества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Также 7 января в храме запланирована божественная литургия в 00.00, а праздничная вечерня начнется 7 января в 17.00. 

 
 

В честь Рождества и в других храмах Псковской области проходят праздничные богослужения. 
В Троицком соборе Пскова оно начнется 6 января в 23.30, а завтра в 9.30 организуют исповедь, потом в 10.00 позднюю литургию и в 17.00 великую вечерню с акафистом Пресвятой Богородице. 

В воинском храме князя Александра Невского 7 января в 00.00 пройдут часы и ночная божественная литургия, в 09:40 - часы, а в 10:00 стартует поздняя божественная литургия. 

В ночь с 6 на 7 января епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил праздничное всенощное бдение и божественную литургию в кафедральном соборе Вознесения Христова в Великих Луках. 7 января в 16:00 здесь состоится праздничное общегородское Рождественское богослужение.  

