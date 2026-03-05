Приход псковского храма приглашает принять участие в сборе «Окна в новую жизнь»

Благотворительный сбор для подопечной храма святых Константина и Елены города Пскова Светланы Гучак и ее семьи объявлен православной службой помощи «Милосердие Казань». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

«Сейчас в комнате девочки царит атмосфера хаоса. Родители стараются разместить всё необходимое под самым потолком — телевизор, сушилку для одежды. Практически нет мебели: только две кровати, прибитых к полу, небольшой столик и наглухо закрытый шкаф. Света выходит из комнаты редко. В любой момент может начаться приступ, когда девочка бьётся головой о стену и с грохотом разбрасывает всё, что попадается ей под руку. У Светы тяжёлые диагнозы — фокальная эпилепсия и олигофрения», - рассказали в епархии.

Её мама, Марина Гучак, многодетная мать, воспитывает четверых детей, младшему из которых всего год. Семье приходится нелегко из-за болезней как матери, так и 15-летней дочери. У Марины диагностирована раковая опухоль на руке, и вскоре ей предстоит операция по удалению злокачественного новообразования. Несмотря на онкологию, Марина посвящает всю себя уходу за детьми, особенно заботе о Свете, которая борется с тяжелыми диагнозами.

«Средний брат Светы вынужден делить комнату с больным подростком: у неё могут быть приступы, и он контролирует сестру ночью. Жить в таком соседстве очень тяжело. В другой комнате живут мама с младенцем и папа. Два года назад Марина продала свою однокомнатную квартиру, переехала в квартиру к маме, которая временно съехала к родне, и начала строить собственный дом, чтобы перевезти семью. Соседи постоянно жалуются на крики и шум, вызывая полицию. Однако пока семье не удалось подобрать терапию, чтобы купировать приступы у Светы», - добавили в епархии.

Сейчас Марина практически не выходит из квартиры, заботясь о больной дочери, даже не может погулять с малышом. Отец старших детей не участвует в их жизни и не платит алименты. Отец младшего ребёнка — отчим, работает разнорабочим, а по вечерам и выходным своими руками строит дом. Он не побоялся взять в жены женщину с тяжелобольным ребёнком.

Два года назад для семьи Гучак пробурили скважину под воду — 105 000 рублей и провели электричество к участку — 40 000 рублей. За это время семья заложила фундамент нового дома, воздвигла стены и уже приобрела стропильные доски для крыши. Марина обратилась в службу «Милосердие Казань» с просьбой — помочь приобрести окна для нового дома.

«К сожалению, в помощи нуждаются очень многие. Но возможно, найдутся те, кто не останется равнодушным к нашей ситуации и поймёт, насколько невыносимо жить так, как мы живём сегодня. Когда ты вроде бы сделал всё, что мог — от обращения к врачам до множества других усилий, но дочь так и осталась больной. Жизнь в квартире для нас стала невозможной. Это касается не только моей семьи, но и окружающих людей. Никто не может спокойно жить рядом с нами из-за того, что у моего ребёнка такое заболевание», – рассказывает Марина Гучак.

Добровольцы в Пскове нашли строительную фирму, готовую закупить окна на заводе Великого Новгорода, привезти их и передать семье по себестоимости, не зарабатывая на этом.

Объявлен сбор средств на приобретение окон и их установку на сумму 370 950 рублей.

«Поможем семье жить в своем доме, не тревожить соседей и, главное, иметь возможность просто выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Марина надеется, что сможет переехать в собственный дом уже этим летом», - добавили в епархии.

Помочь можно любым способом: