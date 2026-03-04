В Великолукской епархии создали комиссию по церковному искусству и архитектуре

Комиссия по церковному искусству и архитектуре создана в структуре Великолукской епархии по инициативе епископа Великолукского и Невельского Варнавы 3 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

Фото здесь и далее: Виталий Плотников

Как рассказал владыка Варнава, в комиссию вошли специалисты - иконописцы, архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Великих Лук. Возглавил комиссию насельник Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонах Савва (Овчинников).

Специалисты также посетили храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, и строящуюся Церковь Успения Богородицы у Коломенского кладбища на предмет росписи стен и организации храмового пространства.