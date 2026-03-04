Протоиерей Василий Лупаков: Эпилепсия – это телесное заболевание

Об отношении церкви с таким тяжелым заболеваниям, как эпилепсия, в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказал настоятель храма святителя Луки Крымского при Псковской городской больнице протоиерей Василий Лупаков.

«С православной точки зрения, эпилепсия является телесным заболеванием и нуждается в качественном врачевании квалифицированных специалистов. В Священном Писании мы можем найти много примеров, подтверждающих полезность врачей. Например, Иисус, сын Сирахов, пишет: "Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар". Святая церковь всегда, издревле почитала врачевателей. Мы знаем, что и в церкви много было врачей, первым мы вспоминаем апостола-евангелиста Луку. Он был и врачом, и иконописцем. Святителя и святого великомученика целителя Пантелеймона. Святитель Лука архиепископ Крымский. Наш храм его имя носит. И многих врачей, которые впоследствии становились священниками», – сказал протоиерей Василий Лупаков.

Он добавил, что любой человек может бороться с этим заболеванием.

«Святая церковь всегда относилась к этому так: это не является воздействием нечистого или злого духа. Нет, это телесное заболевание. И, как любой воцерковленный человек, он может бороться с этим заболеванием. Конечно же, воцерковленный человек также чувствует и боль, и всевозможные страдания. Но человек, отличающийся от невоцерковленного, знает пути, знает вектор, куда идти, в какое направление. Он знает, кто истинный врач душ и телес наших. Он никогда не будет пренебрегать такими таинствами Святой Церкви как соборование, исповедь и причастие. И никогда не будет пренебрегать постом и молитвой», – заключил священнослужитель.

