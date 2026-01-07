Сотрудники Росгвардии приняли участие в рождественском богослужении в Пскове

В Троицком соборе города Пскова состоялось торжественное богослужение, посвящённое празднику Рождества Христова. В мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фотографии: управление Росгвардии по Псковской области

«Участие представителей Росгвардии в рождественском богослужении подчёркивает неразрывную связь силовых структур с духовно‑нравственными традициями российского общества», - отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в рамках проекта «Рождество начинается здесь» город Псков стал центром народных гуляний, которые объединили артистов, жителей и гостей областной столицы.