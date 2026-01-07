Общество

Грандиозное Рождественское шествие проходит в Пскове

0

Сегодня город Псков засиял в свете Рождества. В рамках проекта «Рождество начинается здесь» город стал центром народных гуляний, которые объединили жителей и гостей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Кульминацией дня стало грандиозное Рождественское шествие. В 16:00 колонна, состоящая из более чем 600 артистов со всей Псковской области в ярких костюмах, начала движение от Парка Строителей. Шествие прошло по пешеходному мосту к Троицкому создавая живое, движущееся полотно праздника. 

 

Сразу после этого, в 17:00 и 19:00 в Финском парке у Троицкого моста начнутся показы доброго спектакля «Чудо Рождества». Здесь же для гостей развернется праздничная ярмарка.

Каждая площадка создает свою частицу волшебства, а вместе они помогут почувствовать себя частью одного большого праздника, наполненного теплом, радостью и атмосферой настоящего рождественского чуда.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026