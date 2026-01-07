Грандиозное Рождественское шествие проходит в Пскове

Сегодня город Псков засиял в свете Рождества. В рамках проекта «Рождество начинается здесь» город стал центром народных гуляний, которые объединили жителей и гостей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Кульминацией дня стало грандиозное Рождественское шествие. В 16:00 колонна, состоящая из более чем 600 артистов со всей Псковской области в ярких костюмах, начала движение от Парка Строителей. Шествие прошло по пешеходному мосту к Троицкому создавая живое, движущееся полотно праздника.

Сразу после этого, в 17:00 и 19:00 в Финском парке у Троицкого моста начнутся показы доброго спектакля «Чудо Рождества». Здесь же для гостей развернется праздничная ярмарка.

Каждая площадка создает свою частицу волшебства, а вместе они помогут почувствовать себя частью одного большого праздника, наполненного теплом, радостью и атмосферой настоящего рождественского чуда.