В Стефановской церкви Мирожского монастыря состоится освящение колоколов

В Стефановской церкви Мирожского монастыря 9 января состоится освящение колоколов, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В храме на 100 % завершена вычинка и докомпановка разрушенной кладки южных фасадов церкви, звонницы и братского корпуса. Отреставрирована кровля. Разобрана верхняя часть строительных лесов.

Воссоздано декоративное оформление фасадов по всей протяженности наружной стены.

Восстанавливаются и заново перекладываются оконные проемы. Удаляется кладка, выполненная в 60-е годы прошлого века с использованием цемента.
 
Кровля обшита оцинкованным железом, покрашенным в зеленый цвет.Продолжается работа по восполнению кладки внутри храма.

Первая каменная церковь на этом месте во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, возведена в 1403/1404 годах. Перестроена в XVII веке.

Стефановская церковь передана в 1994 году Псковской епархии. Масштабная реставрация проводится впервые. Завершение работ запланировано на 2026 год.

