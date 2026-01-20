 
Церковь

Отреставрированный иконостас церкви Сорока Севастийских мучеников доставили в Печоры

0

В Печоры перевезён отреставрированный иконостас, который вскоре украсит церковь Сорока Севастийских мучеников. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

Уникальная конструкция с резным орнаментом сейчас находится в разобранном виде в специальном помещении для хранения. В ближайшее время мастера приступят к её сборке непосредственно в храме.

Иконостас представляет собой объект культурного наследия, созданный на рубеже XVIII–XIX веков. На протяжении всей своей истории он никогда не подвергался полноценной реставрации — проводились лишь периодические поновления.

 

В частности, при последних работах 1964 года прихожане использовали краску «бронзянка» и лак. Удаление этих поздних наслоений стало одной из наиболее трудоёмких задач для специалистов.

Работы по возвращению иконостасу первоначального облика были выполнены по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». К проекту привлекли опытных специалистов из Санкт‑Петербурга и Пскова, в том числе мастеров высшей категории с более чем 40‑летним стажем, ранее участвовавших в восстановлении знаковых памятников Москвы и Северной столицы.

 

Процесс реставрации включал целый комплекс мероприятий: от первоначальной расчистки и заделки трещин до шпаклевания, грунтовки, вышкуривания, окраски эмалью, нанесения полимента и завершающего золочения. В работе были задействованы профессионалы разных направлений, каждый из которых отвечал за свой этап восстановления.

 

На финальном этапе золочёные детали будут аккуратно смонтированы на подготовленный каркас, после чего в иконостас установят отреставрированные иконы. 

