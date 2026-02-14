Памятник ЮНЕСКО обрел голос: В псковском храме Николы со Усохи завершена реставрация звонницы

В Пскове продолжаются масштабные работы по восстановлению храма Николы со Усохи — памятника архитектуры XV–XVI веков, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из значимых этапов реставрации стало обновление звонницы, выполненное по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» еще в 2023 году. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Видео: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» / Telegram

Специалисты заменили несущие балки под колокола, после чего на звоннице были установлены новые колокола, отлитые в Московской мастерской. Колокола уже освящены.

Церковь Николы со Усохи — православный кончанский храм. Первое упоминание о каменной Никольской церкви относится к 1371 году. Ныне существующее здание было возведено в 1535–1536 годах на месте обветшавшего храма XIV века.

По преданию, «Грозный царь, в бытность свою в Пскове после Новгородского разгрома, приказал отрубить уши большому колоколу, от звона которого испугался под ним конь. Во время экзекуции, из ушей колокола потекла кровь…».

Храм пережил несколько этапов реставрации. В 1945–1947 годах архитектор Юрий Спегальский разобрал позднюю колокольню XVIII века и восстановил древнее восьмискатное покрытие четверика. В 1964–1966 годах он, вместе с Борисом Скобельцыным, воссоздал звонницу на северной стене.

В 2019 году церковь Николы со Усохи внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).

Масштабная реставрация храма началась в 2023 году. В рекордно короткие сроки, к 2026 году, выполнен огромный объем работ, который включает археологические изыскания, понижение грунта до исторической отметки, более, чем на полтора метра, проведение и подключение новых инженерных сетей, воссоздание утраченных исторических объемов памятника архитектуры, приспособление объекта для современного использования, создание условий для сохранения уникальных интерьеров. Подготовка к сдаче объекта продолжается даже в выходные дни.