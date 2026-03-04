«Правило трех С»: алгоритм оказания помощи при эпилептическом приступе назвали псковичам 

Как правильно оказать необходимую помощь человеку, у которого случился эпилептический припадок, и что делать родителям детей с эпилепсией, рассказала врач-эпилептолог, главный внештатный врач паллиативной помощи министерства здравоохранения Псковской области Наталья Егорова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«При помощи человеку, у которого начался эпилептический припадок, действует правило трех "С" – спокойствие, свобода, сторона. Самое главное: нужно спокойствие. Затем нужно повернуть голову пациента набок и убрать все, что может ему навредить. Это острые и тяжелые предметы. Далее человеку нужно повернуть голову, чтобы в случае слюнотечения слюна не попадала в дыхательные пути. Ни в коем случае нельзя удерживать человека. Надо просто наблюдать за ним. Когда приступ закончится, повернуть человека набок. Приступы могут быть короткие, могут быть затяжные. Конечно, если приступ затягивается, нужно вызывать скорую помощь, это обязательное условие», – объяснила Наталья Егорова.

Также она рассказала, что родителей детей с подобным заболеванием специально обучают первой помощи, чтобы они могли облегчить состояние ребенка до приезда специалистов.

«Родителей таких детей, например, мы обучаем оказанию первой помощи. Они все знают, что если приступ затяжной, они могут оказать помощь до приезда скорой помощи. Для этого выписывается препарат, родителей обучают делать инъекцию. Либо сейчас нашим эндокринным заводом выпускается отечественный препарат Диазепам в микроклизмах, можно сделать такую микроклизму. Но скорую помощь обязательно вызвать, потому что приступ может повториться», – добавила Наталья Егорова.

