Реставрацию церкви Николы со Усохи завершают в Пскове

В Пскове завершается подготовка к сдаче церкви Николы со Усохи, памятника архитектуры из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, после реставрации, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

Выполнили полный комплекс реставрационных работ: специалисты укрепили стены и фундаменты; воссоздали исторические объемы северного и южного приделов и паперти; завершили работы по раскрытию и сохранению заложенных ранее оконных проемов в четверике. Проемы обнаружили в ходе реставрации после удаления штукатурки.

Также отреставрировали декоративный орнамент на фасадах и барабанах храма, все столярные заполнения заменили, установили двери, выполненные по индивидуальному заказу с учетом исторических аналогов. Провели новые инженерные сети, установили автономную газовую котельную и вентиляционную систему, отвечающую современным требованиям. Отмечается, что системы обеспечат поддержание необходимого температурно-влажностного режима для сохранения уникальных интерьеров памятника. Также устроили теплые полы с водяным контуром.

Ранее завершили реставрацию звонницы, заменили стропильную систему кровли и выполнили покрытие оцинкованным железом с красочным покрытием. Над часовней-усыпальницей Неугасимой свечи и небольшим Сретенским приделом, примыкающим к храму, также завершили монтаж кровли.

В конце 2023 года храм святителя Николая (со Усохи) закрылся на глобальную реставрацию. Работы включают понижение грунтового слоя вокруг храма, раскрытие и пристройку исторических галерей по его периметру, полную замену штукатурного слоя и полов, а также благоустройство прилегающей территории.

Археологические исследования установили исторические контуры приделов храмов, о которых писал архитектор Юрий Спегальский. Он отметил, что церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII-XIX веках. Юрий Спегальский считает, что в конце XVII века первоначальное восьмискатное покрытие основного объема храма и его придела переделали на четырехскатное. Тогда же перекрыли своды боковых притворов, пристроили новое каменное крыльцо и переделали окна.

Реставрация уникального памятника архитектуры осуществляется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Работа, начатая Юрием Спегальским сразу после Великой Отечественной войны и продолженная в 60-е годы совместно с Борисом Скобельцыным и Веры Лебедевой, завершена.

Напомним, 17 марта в 18:00 в рамках проекта «Археологи рассказывают» в Историко-краеведческой библиотеке им. И. Васильева города Пскова состоится знакомство с научными изысканиями, выполненными по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» на территории церкви Николы со Усохи в Пскове. О результатах работ и научных открытиях расскажет руководитель археологических исследований Александр Михайлов.