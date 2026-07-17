В храме Вознесения Господня в Порховском округе завершили устройство полов

Работы по устройству полов завершились в храме Вознесения Господня в деревне Бельское Устье Порховского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Как отметили специалисты АНО «Возрождение», в настоящее время на объекте завершена основная часть ремонтно-реставрационных работ.

Реставраторы привели в порядок как внешний облик храма, так и его внутренние помещения — от кровли и стен до алтаря и лепного декора.

В епархии подчеркнули, что храм Вознесения Господня является уникальным объектом культурного наследия Псковской области. По своему конструктивному решению и декоративному оформлению он не имеет аналогов в регионе.