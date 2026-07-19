Митрополит Матфей сослужил Патриарху Кириллу за Божественной Литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры сегодня, 19 июля, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422). Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Святейшеству за Литургией сослужили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского Митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Псковский и Порховский Матфей; собор архиереев Русской Православной Церкви; архиереи и духовенство Поместных Православных Церквей.

На богослужении присутствовала православная делегация Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии из Республики Индонезия и Малайзии, в состав которой вошли представители православных общин республик, включая духовенство Сингапурской епархии.

Песнопения Литургии исполнил объединенный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл, члены Священного Синода Русской Православной Церкви и иерархи, прибывшие на праздник в обитель, совершили молебен Игумену земли Русской.

Затем Святейший Владыка проследовал в Троицкий собор обители, где приложился к честным мощам преподобного Сергия и поклонился иконе Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым.