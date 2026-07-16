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Ночная литургия в память царской семьи пройдёт в Великих Луках 16 июля

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В ночь с 16 на 17 июля в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки епископ Великолукский и Невельский Варнава возглавит богослужения в память страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача, убиенных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Начало богослужения в 22:30.

Как рассказали в епархии, это первая ночная божественная литургия владыки Варнавы в Великих Луках в сане епископа.

Традиция совершать ночные богослужения в ночь с 16 на 17 июня в память святых Царственных страстотерпцев формировалась постепенно в городах, связанных с царской семьёй. Ночное богослужение в память о Царственных страстотерпцах впервые совершили в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре в Костроме. Ежегодно богослужения в ночь убийства царской семьи совершаются в храмах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и других храмах и монастырях Русской православной церкви.

Центром ночных служб в память о Царственных страстотерпцах традиционно становится Екатеринбург. Ночную божественную литургию в этот период обычно служат на площади перед Храмом-на-Крови, а после неё проходит Царский крестный ход до монастыря на Ганиной Яме.

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