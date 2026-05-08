Спасательную операцию по сохранению старейшего дуба провели в Псково-Печерском монастыре

Спасательная операция по сохранению дуба, который старше самого Псково-Печерского монастыря, была проведена по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», сообщили в Мах-канале организации.

Раритетное дерево растет на Святой горке, признано одним из пяти старейших в России. Мероприятия по его спасению включали работу биологов-дендрологов и реставраторов.

Инженерные решения по сохранению устойчивости дуба содержат художественные элементы, благодаря которым Святая горка украсилась скульптурами.

Монастырскому дубу на Святой горке Псково-Печерского монастыря, по оценкам специалистов, более 600 лет.

По хранимому на Псковской земле преданию, еще задолго до основания обители на Святой горке под тремя дубами крестьяне замечали молящихся монахов. От двух деревьев не осталось и следа, а третьему было уготовано стать свидетелем истории древней обители с начала XV века.

По данным Национального реестра старовозрастных деревьев России, на сегодняшний день дуб на Святой горке - самый старый среди профессионально обследованных английских дубов в нашей стране.