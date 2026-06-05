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Памятные доски Пушкину и двум архиепископам освятили в Пскове

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Открытие и освящение мемориальных досок митрополиту Арсению (Стадницкому), митрополиту Евгению (Болховитинову) и поэту Александру Пушкину, которые в разные годы посещали и трудились в святой обители, состоялись в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре 5 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Чин освящения совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей. В мероприятии приняли участие представители администрации города и музейного сообщества региона.

После упразднения в 1804 году Снетогорского монастыря его территория была передана псковскому Архиерейскому дому. В 1805 году построили здание Архиерейского дома по проекту псковского губернского архитектора Козьмы Жданова. Позже в Архиерейском доме проживали псковские владыки.

С февраля 1816 года по январь 1822 здесь была резиденция архиепископа Евгения (Болховитинова) — автора первого капитального труда об истории Пскова «Истории княжества Псковского». Увлеченный изучением богатой псковской истории, Евгений (Болховитинов) составил «Летопись древнего славяно-русского княжеского города Изборска», описания монастырей Псковской епархии. С февраля 1822 года по сентябрь 1825 Архиерейский дом был резиденцией архиепископа Евгения (Казанцева). Евгений (Казанцев) имел степень бакалавра, интересовался литературой, сам писал стихи. В 1825 году, отбывая ссылку в Михайловском, Александр Пушкин встречался в Архиерейском доме с архиепископом Евгением (Казанцевым).

С 1903 по 1910 годы Псковскую епархию возглавлял архиепископ Арсений (Стадницкий). Человек разносторонне образованный, интересовался историей Пскова. По его инициативе в Пскове были созданы епархиальная библиотека и музей церковных древностей, затем церковный историко-археологический комитет.

 

 

 

Решение установить доски приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии 27 февраля.

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Памятные доски Пушкину и двум архиепископам установят в Пскове 

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