В день трезвости в Великих Луках будут молиться о страждущих недугом винопития и наркомании

В день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 11 сентября в храме преподобного Мартирия Зеленецкого в Великих Луках епископ Великолукский и Невельский Варнава совершит божественную литургию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

Начало богослужения в 08:30. После литургии будет совершено молебное пение о страждущих недугом винопития и наркомании.

Дата 11 сентября для такого специфичного молебного пения была выбрана не случайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен царём Иродом по просьбе танцовщицы во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост.

Впервые праздник Дня трезвости был установлен в 1913 году по инициативе православной общественности. В 1914 году Священным Синодом Русской православной церкви был установлен Всероссийский день трезвости. В дореволюционной России праздник имел статус церковно-государственного - в этот день закрывались винные лавки, прекращалась продажа алкогольных напитков.

Традиция отмечать День трезвости была восстановлена в 2005 году по инициативе Русской православной церкви. 25 июля 2014 года этот день получил официальный статус. Тогда же было рекомендовано архиереям и духовенству 11 сентября совершать молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании.

Всероссийский день трезвости в настоящий момент является всероссийским мероприятием, которое государство официально поддерживает на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.

Минздрав России ежегодно объявляет Неделю сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости — в 2026 году она проходит с 7 по 13 сентября. В рамках недели проводятся информационные кампании о вреде алкоголя.