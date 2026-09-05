В Псково-Печерском монастыре совершили отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

В Псково-Печерском монастыре прошло отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь

«Преукрашенная Божественною славою, священная и славная Дево, память Твоя вся собра к веселию верныя...Видите, не для скорби и плача, а для радости духовной собрала всех верных чад Божиих Пресвятая Богородица», - отметили в монастыре.

Особое внимание в этот день обращается на икону Успения. На ней изображен гроб с Усопшей, над которым в скорби склонились апостолы. Их печаль понятна - они еще не знают, что произойдет через три дня, и скорбят, что ушла от них Матерь их Господа и Учителя. Однако на иконе есть и то, что могло бы порадовать их, - Господь держит на Своих руках душу Своей Пречистой Матери.

Из Святого Евангелия известно, что души усопших праведников Ангелы Божии уносили на лоно Авраама. Но душу Пресвятой Богородицы взял Сам Спаситель. «Значит, как же велика Она в очах Божиих!» - отмечают в обители.

В этот день верующие собрались, чтобы «едиными усты и единым сердцем» вновь и вновь восклицать: «Радуйся, Обрадованная, во Успении Своем нас не оставляющая!»

Напомним, отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы - это последний день многодневного празднования одного из главных событий в жизни Божией Матери.