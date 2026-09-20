 
Церковь

Трудом петербургских студентов-реставраторов в пушкиногорский храм вернули старинные иконы

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В церкви Казанской иконы Божией Матери в посёлке Пушкинские Горы впервые за полтора столетия произошло особое событие: жителям Святогорья показали отреставрированные иконы, принадлежащие этому храму. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», многие сотрудники которого являются прихожанами церкви Казанской иконы Божией Матери.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В музее рассказали, что реставрацией старинных икон по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы занимались студенты-реставраторы колледжа, который входит в структуру Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, — Яна Иванова, Валерия Лебедева, Вероника Орлова, Елизавета Портная и Анастасия Фёдорова. Их кропотливым трудом и умением в церковный иконостас возвращены образы Иоанна Предтечи и Архангела Гавриила, а также иконы «Спас Нерукотворный», «Воскресение Христово», «Пятидесятница».

 
«Для студентов эта работа стала первым большим опытом в профессии, которую они выбрали и осваивают, — отметили в «Михайловском». — А для нас, сотрудников Пушкинского заповедника, церковь Казанской иконы Божией Матери с её внутренним убранством — место святое и родное, и всякое благое деяние, совершённое для церкви, мы воспринимаем с сердечной радостью и глубокой благодарностью». 
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