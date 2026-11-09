Память мученика Нестора Солунского чтят православные

Мученик Нестор Солунский (Фессалоникийский), ученик святого Димитрия Солунского, во время гладиаторских игр вступил в бой с любимым силачом императора германцем Лием, который убивал многих христиан. Перед поединком Нестор испросил благословения и молитв у своего наставника в темнице. Святой Димитрий осенил его крестным знамением и предрёк: «Лия победишь и сам постраждешь за Христа». Укреплённый Божией силой, Нестор победил Лия. Разгневанный император, узнав, что победитель ‒ христианин, приказал казнить святого Нестора через усечение мечом.

Изображение: «Азбука веры»

Юноша Нестор был учеником святого Димитрия Солунского, приходивший в тюрьму слушать его наставления. По случаю императорского прибытия в Солуни происходили гладиаторские игры.

Некий германец Лий, любимый силач императора, одолевал всех и сбрасывал с помоста на острые копья. Нестор, видя, как Лий убивал христиан, решился вступить в борьбу с ним и пошел к Димитрию в темницу просить его молитвы и благословения. Святый осенил его крестным знамением и сказал: «Лия победишь и сам постраждешь за Христа!»

Укрепленный всемогущей силой Божией, юноша-христианин, к посрамлению язычников, победил Лия и сбросил его с помоста на копья.