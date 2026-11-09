 
Церковь

Память мученика Нестора Солунского чтят православные

0

Мученик Нестор Солунский (Фессалоникийский), ученик святого Димитрия Солунского, во время гладиаторских игр вступил в бой с любимым силачом императора германцем Лием, который убивал многих христиан. Перед поединком Нестор испросил благословения и молитв у своего наставника в темнице. Святой Димитрий осенил его крестным знамением и предрёк: «Лия победишь и сам постраждешь за Христа». Укреплённый Божией силой, Нестор победил Лия. Разгневанный император, узнав, что победитель ‒ христианин, приказал казнить святого Нестора через усечение мечом.

Изображение: «Азбука веры»

Юноша Нестор был учеником святого Димитрия Солунского, приходивший в тюрьму слушать его наставления. По случаю императорского прибытия в Солуни происходили гладиаторские игры.

Некий германец Лий, любимый силач императора, одолевал всех и сбрасывал с помоста на острые копья. Нестор, видя, как Лий убивал христиан, решился вступить в борьбу с ним и пошел к Димитрию в темницу просить его молитвы и благословения. Святый осенил его крестным знамением и сказал: «Лия победишь и сам постраждешь за Христа!»

Укрепленный всемогущей силой Божией, юноша-христианин, к посрамлению язычников, победил Лия и сбросил его с помоста на копья.

Взбешенный император, узнав, что Нестор – христианин и ученик святого Димитрия, повелел немедленно казнить святого, который был тотчас обезглавлен, пишет «Азбука веры» .

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026