Рождественские чтения пройдут в Палкинском округе

25 ноября в 14:00, в рамках регионального этапа XXXV Международных Рождественских образовательных чтений «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий», на территории Качановской средней школы состоится открытая секция «Может ли нейросеть подсказать правильный поступок?», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Афиша: Псковская епархия Русской Православной Церкви

Модератором и основным докладчиком секции выступит настоятель храма святителя Николая Чудотворца деревни Лавры Печорского муниципального округа иерей Алексий Сущенко. Участники секции разберут дилеммы понятных школьникам моральных ситуаций и попробуют провести критерии различия готового решения и свободного нравственного выбора.

Вход свободный для всех желающих. Адрес проведения: Палкинский округ, село Качаново, улица Советская, 12.

В 2026 году региональный этап Рождественских чтений включает более 30 секций, которые охватят не только столицу региона, но и муниципальные образования на территории области. Большинство секций открыты для свободного посещения — присоединиться к обсуждению, послушать выступления и задать вопросы спикерам сможет каждый заинтересованный.