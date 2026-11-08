Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в храме святого Димитрия Солунского города Пскова

8 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице и день памяти великомученика Димитрия Солунского, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в храме святого Димитрия Солунского (в Поле) города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии Русской Православной Церкви.

Фото: Матвей Елисеев

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма святого Димитрия Солунского (в Поле) города Пскова иерей Александр Николаев, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Гавриил (Асташкин), клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Кирилл Быков.

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

По окончании богослужения на могиле митрополита Иоанна (Разумова) была совершена заупокойная лития.