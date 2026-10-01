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В Епархиальном управлении обсудили создание Центра адаптивного спорта в Псковской области

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В Архиерейской резиденции Псковского епархиального управления состоялось рабочее совещание, посвященное исполнению поручения президента Российской Федерации о создании Центра адаптивной физкультуры и спорта в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии Русской Православной Церкви.

Фото здесь и далее: Псковская епархия Русской Православной Церкви

В мероприятии участвовали митрополит Псковский и Порховский Матфей, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, министр спорта Псковской области Лилия Аюпова, врио главы города Пскова Виталий Сухинский и заместитель главы администрации города Андрей Ульянов.

 

К работе также присоединились врио директора ГКУ ПО «Управление капитального строительства» Игорь Еликов, заместитель директора Сергей Данилов, советник заместителя губернатора Татьяна Дидковская, помощник митрополита по вопросам строительства Владимир Васильев и профильные специалисты реставрационных и строительных организаций.

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