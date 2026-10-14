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Александр Козловский: Восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы — это возвращение важной части исторического и духовного наследия

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Восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках - это возвращение духовного и исторического наследия. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

По словам парламентария, в Великих Луках произошло важное событие в духовной жизни города. В строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы, который возводится на месте утраченной Успенской церкви, впервые совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава.

«Символично, что это событие состоялось в дни празднования 200-летия со дня рождения протоиерея Иоанна Пульхерова — настоятеля прежней Успенской церкви, известного общественного деятеля, педагога и основоположника великолукского православного краеведения. Для Великих Лук восстановление храма — это не просто строительство ещё одного здания. Это возвращение важной части исторического и духовного наследия города, сохранение памяти о людях, которые внесли большой вклад в его развитие», - отметил Александр Козловский.

Он также передал искренние слова благодарности всем, кто участвует в возрождении Успенского храма: священнослужителям, благотворителям, строителям и неравнодушным великолучанам.

 
«Пусть первая литургия станет началом новой, долгой истории возрождённого храма!» - резюмировал депутат.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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