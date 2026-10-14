Александр Козловский: Восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы — это возвращение важной части исторического и духовного наследия

Восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках - это возвращение духовного и исторического наследия. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.
Фото здесь и далее: Великолукская епархия
По словам парламентария, в Великих Луках произошло важное событие в духовной жизни города. В строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы, который возводится на месте утраченной Успенской церкви, впервые совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава.
Он также передал искренние слова благодарности всем, кто участвует в возрождении Успенского храма: священнослужителям, благотворителям, строителям и неравнодушным великолучанам.
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