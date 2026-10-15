День памяти святого праведного воина и адмирала Феодора Ушакова отмечают сегодня православные

День памяти Феодора Ушакова, 15 октября, занимает особое место в православном календаре, соединяя в себе память о великом флотоводце и молитвенном предстательстве святого. Ушаков явил редкий пример того, как воинское служение может быть неразрывно связано с евангельскими заповедями. А житие адмирала Ушакова свидетельствует о том, что подлинная слава рождается не только из таланта, но и из глубокой веры.

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День памяти Феодора Ушакова установлен в связи с днем преставления святого ко Господу. Адмирал скончался 2 октября 1817 года по старому стилю, что соответствует 15 октября по новому стилю. В этот день Церковь совершает поминовение праведного воина Феодора Ушакова, прославленного в числе угодников Божиих.

Помимо этой даты, существует и второе празднование — 5 августа, когда вспоминается канонизация Феодора Ушакова. Однако именно октябрьская дата связана с завершением его земного пути. Этой датой окончилось житие адмирала.

Феодор Федорович Ушаков появился на свет в 1745 году в Ярославской губернии, в семье небогатых благочестивых дворян. С детства он впитал основы православия. В шестнадцать лет он поступил в Морской кадетский корпус в Северной столице, который окончил в числе самых выдающихся учащихся.

Начав службу на Балтийском флоте, он вскоре был переведен на юг, где принимал участие в устроении Черноморского флота. В 1790 году Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом. Будущий святой прошел путь от мичмана до высшего морского чина, и на каждом этапе его отличали не только профессиональные знания, но и неизменное упование на Божию подмогу.

За всю свою жизнь Феодор Ушаков провел десятки морских сражений и не понес ни одного поражения. Он не лишился ни одного корабля и не сдал в плен ни одного матроса. Среди его побед — битвы в Керченском проливе, у Тендры, при Калиакрии, а также знаменитая Средиземноморская экспедиция, во время которой он освободил Ионические острова.

Феодор Ушаков отличался необычайной заботой о своих подчиненных. Он стремился к тому, чтобы потери в бою были минимальными, и никогда не жертвовал жизнями матросов ради собственной славы. На его кораблях царила строгая дисциплина, но при этом матросы и офицеры любили своего командира как отца.

К пленным он проявлял великодушие, а к гражданскому населению — милосердие. Во время Средиземноморской кампании он не позволял своим войскам грабить местных жителей, чем заслужил уважение даже среди бывших противников.

Выйдя в отставку, Феодор Ушаков поселился вблизи Санаксарского монастыря, где подвизался его дядя — преподобный Феодор Санаксарский. Он вел почти монашескую жизнь, соблюдал посты, посещал богослужения и много времени проводил в молитве.

Большую часть состояния он потратил на благотворительность: организацию госпиталей, помощь потерпевшим от разорения и пожертвования церквям.

В годы Отечественной войны 1812 года он жертвовал значительные средства на нужды бойцов и моряков.

Вопрос о канонизации адмирала рассматривался РПЦ несколько раз. Комиссия тщательно изучала его жизнь, воинское служение и дела милосердия. В 2001 году он был канонизирован как местночтимый святой Саранской епархии, а в 2004 году Архиерейский Собор причислил его к лику общецерковных святых в чине праведного воина. Его мощи покоятся в Санаксарском монастыре, куда ежегодно приезжают паломники со всей России, пишет News.ru.