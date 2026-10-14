Покров Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные

Покров Пресвятой Богородицы — один из самых светлых и добрых православных праздников. Он наполнен надеждой, верой в защиту и силой материнской любви. Хотя праздник не входит в число двунадесятых, он считается одним из самых почитаемых у православных верующих.

Фото: Александр Сенцов / ТАСC

Народное название праздника — Покров Богородицы или Покров день. Полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Покров Пресвятой Богородицы — это один из великих праздников в Русской Православной Церкви. В его основе лежит чудесное явление, которое предположительно произошло в X веке в городе Константинополь.

В западной части города располагался Влахернский храм. Здесь с V века хранилась драгоценная святыня: ризы Пресвятой Богородицы, ее омофор.

В самом начале Х века столицу Византии осадили язычники. Константинополь считался настоящей сокровищницей, причем не только с точки зрения материальных богатств, но и как главный центр хранения христианских реликвий.

«Так получилось, что император в это время вместе с войском находился в другом месте. Гарнизон города был очень небольшой. Существовала опасность, что противники захватят город и разграбят святыни. Люди собрались во Влахернском храме и стали молиться. Служба длилась всю ночь», — рассказал священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Храм был переполнен верующими. Среди молящихся был и святой Андрей, Христа ради юродивый, вместе со своим учеником Епифанием.

«В четвертом часу утра Андрей и Епифаний увидели наверху храма удивительное явление. Прямо над верующими шла Богородица. Она сняла с себя сверкающий верхний платок — омофорий — и расстелила его над молящимися. После этого осада с города была чудесным образом снята», — добавил Николай Конюхов.

Верующие Византии восприняли этот знак как защиту Божией Матери: своим покровом Богородица закрыла город от врагов. С тех пор это событие стало ежегодно вспоминаться и широко отмечаться православными христианами.

После Крещения Руси праздник стал отмечаться и на территории нашей страны. Этот праздник стал не просто образом защиты Царьграда, а символом безмерной материнской любви.

Распростертый над верующими омофор в христианской традиции понимают как знак материнской любви, милости и защиты Богородицы не только от физических врагов, но и от «невидимых» — грехов и жизненных трудностей. Верующие обращаются к Божией Матери с просьбами покрыть их своим Покровом — дать силы, утешение, здоровье, помочь справиться с различными испытаниями.

Главная традиция праздника — торжественное богослужение. Вечером 13 октября в храмах проходит всенощное бдение, а утром 14 октября — праздничная литургия в честь великих Богородичных праздников. Верующие молятся, читают тропарь, канон и кондак праздника.

С давних времен Покров Пресвятой Богородицы на Руси сопровождало множество традиций. Николай Конюхов советует помнить о главной: посещении храма.

В этот день традиционно можно посетить храм и участвовать в богослужении или помолиться дома, если нет возможности прийти в храм. Можно прочитать тропарь, кондак или акафист Покрову Пресвятой Богородицы, обратиться к Божией Матери своими словами с просьбой о заступничестве и защите. Также приветствуется совершение добрых дел и помощь нуждающимся. Например, навестить одиноких родных и знакомых, передать вещи в приют, поддержать добрым словом. Можно устроить теплый домашний обед или ужин и помянуть усопших. Можно помолиться дома или заказать в храме панихиду. Также считается, что Покров Пресвятой Богородицы — хороший день для заключения брака. На Руси Покров считали благоприятным днем для свадеб: верили, что семья будет под особым покровом и защитой.

В этот день нельзя ругаться, сплетничать, ссориться. В праздник особенно важно быть в мире с собой и окружающими. Также нельзя пьянствовать, предаваться разгулу. Важно соблюдать умеренность во всем.

Праздник выпадает на постный день — среду. Поэтому стоит воздержаться от употребления мясных и молочных продуктов. Рыба разрешена, пишет «Газета.ru».