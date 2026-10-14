Литургию в Псково-Печерском монастыре совершил митрополит Тихон

Божественную литургию в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, сообщили Псковской Ленте Новостей в монастыре.

Фото здесь и далее: Александр Масякин

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов), братия и гости обители в священном сане.

За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники. По окончании митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.