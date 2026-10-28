Память преподобного Евфимия Нового Солунского, монаха и чудотворца, чтут православные сегодня

Ежегодно 28 октября православные верующие чтят память преподобного Евфимия Нового Солунского, монаха и чудотворца IX века, основавшего несколько обителей близ греческого города Солуни. В народном календаре дата получила название Ефимий Осенний. В 2026 году праздник приходится на среду.

Преподобный Евфимий Новый родился в 824 году в состоятельной христианской семье. При рождении мальчика назвали Никитой. Его родители, Епифаний и Анна, помогали нуждающимся и воспитывали детей в строгом соответствии с церковными обычаями.

Когда Никите исполнилось семь лет, умер его отец. Мать осталась с сыном и двумя дочерями, Марией и Епифанией. Мальчик рано начал помогать Анне по хозяйству, а повзрослев, поступил на военную службу. Мать решила женить его, надеясь, что невестка разделит семейные заботы.

Избранницей Никиты стала девушка по имени Евфросиния. Вскоре у супругов родилась дочь Анастасия. Однако юноша уже тогда стремился к монашеству и решил покинуть семью. Согласно житию, 15 сентября, на следующий день после праздника Воздвижения Креста Господня, Никита вышел из дома, сказав родственникам, что собирается проведать коня на пастбище, а вместо этого отправился искать монастырь, где мог бы посвятить себя молитве.

Некоторое время он странствовал по монастырям, пока не добрался до горы Олимп в Вифинии, где жил известный подвижник Иоанникий Великий.

Однажды, когда Никита слушал наставления Иоанникия, тот решил испытать смирение юноши и обвинил его в убийстве, приказав монахам связать предполагаемого преступника. Никита не стал возражать, признал себя виновным и приготовился принять наказание. Тогда старец остановил монахов и объяснил, что обвинение было вымышленным. Таким необычным способом он хотел проверить готовность молодого человека к монашескому послушанию.

На Вифинском Олимпе Евфимий провел около 15 лет. За это время он освоил монастырский уклад, привык к продолжительным постам и молитвам, но постепенно стал тяготиться многолюдной жизнью обители. Подвижник решил отправиться на Афон, чтобы продолжить служение в уединении.

Перед отъездом старец Феодор постриг его в великую схиму — высшую степень православного монашества. По дороге Евфимий узнал, что его мать, жена и другие родственники живы. Он послал им крест и известие о принятом монашестве, призвав последовать его примеру.

После трех лет уединения подвижник вернулся на Олимп, а затем отправился в Солунь, современный греческий город Салоники. К тому времени молва о строгом монахе уже распространилась далеко за пределы Афона. Ища уединения, Евфимий поселился неподалеку от Солуни, приняв на себя подвиг столпничества — особую форму отшельничества, при которой монах проводит дни на возвышенной открытой площадке, посвящая время молитве и духовным наставлениям.

К столпнику приходили люди, нуждавшиеся в совете и помощи. Согласно церковному житию, он исцелял больных, утешал скорбящих и помогал примирять враждовавших. Однако многочисленные посетители мешали Евфимию сохранять уединение, поэтому он покинул окрестности Солуни и вернулся на Афон.

В 863 году во сне Евфимий получил от Господа указание вернуться в окрестности Солуни и разыскать заброшенную церковь апостола Андрея Первозванного на горе Перистера. Вместе с монахами Игнатием и Ефремом он отправился к указанному месту. Путники обнаружили полуразрушенный храм, который местные жители использовали как загон для скота.

В течение двух лет Евфимий с помощью братии восстановил церковь. Постепенно вокруг нее вырос мужской монастырь, получивший название Перистерского. Преподобный руководил обителью около 14 лет.

Он вновь встретился со своими родственниками и основал в окрестностях Солуни отдельный женский монастырь, где его мать Анна, супруга Евфросиния и сестры приняли монашеский постриг. Руководство обителью он поручил сестре, принявшей в монашестве имя Евфимия.

Впоследствии подвижник передал заботу об устроенных монастырях своим ученикам и Солунскому митрополиту Мефодию, а сам вернулся к уединенной жизни. Последние годы он провел на Афоне, вдали от многочисленных посетителей. В 898 году, согласно краткому церковному житию, преподобный мирно скончался. Позднее монахи перенесли его мощи в Солунь.

На Руси имя святого со временем трансформировалось в более привычное по звучанию — Ефимий, а день его почитания получил в народном календаре название Ефимий Осенний. К 28 октября крестьяне обычно успевали закончить полевые работы, убрать урожай и сделать основные запасы на зиму. Дни становились заметно короче, по утрам нередко подмораживало. Большинство забот перемещалось в дом, предстояло утеплить жилище, починить зимнюю одежду и подготовить материалы для прядения и ткачества.

В народных представлениях святой словно завершал осень, принося первые устойчивые холода. «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает», — приговаривали предки.

В праздник мужчины проверяли крыши, укрепляли двери, заделывали щели в стенах, ремонтировали хозяйственный инвентарь и готовили сани. В некоторых местностях к этому времени начинали валять валенки.

Женщины занимались льном. Высушенные стебли сначала мяли деревянными приспособлениями, чтобы раздробить жесткую внутреннюю часть, затем волокно трепали специальными дощечками, удаляя грубые остатки. Полученный материал тщательно сортировали и готовили к дальнейшему чесанию и прядению.

От качества этой работы зависела прочность будущих нитей, поэтому с ней старались не торопиться. В некоторых регионах женщины собирались для совместной работы, обсуждали новости, пели песни и обменивались советами. Готовые льняные волокна иногда выносили на «смотрины», где мастерицы сравнивали их по мягкости, длине и чистоте.

С началом прядения связывали и одно из самых известных поверий Ефимова дня. Крестьяне полагали, что с наступлением холодов по ночам в домах начинает хозяйничать кикимора — мифическое существо, которому приписывали способность путать пряжу, рвать ткани, прятать мелкие вещи и бить посуду. Особенно опасались ее появления возле прялки или ткацкого стана. По поверьям, кикимора могла ночью занять место хозяйки и испортить приготовленную нить. Чтобы защитить работу, женщины осеняли крестным знамением ткацкий стан и обращались с молитвой к преподобному Евфимию.

Другое суеверие касалось нити, спряденной непосредственно 28 октября. Ее прятали в укромное место. А если кто-то из домочадцев заболевал, ею обвязывали запястье больного до выздоровления, веря, что она поможет справиться с недугом.

Основные дела старались закончить до захода солнца. Крестьяне верили, что с наступлением темноты нечистая сила получает больше возможностей навредить людям, рассыпать припасы, спутать нити или испортить уже готовую ткань. Поэтому вечером крестьяне обязательно убирали инструменты, прятали пряжу и приводили жилье и рабочие помещения в порядок, пишут «Известия».