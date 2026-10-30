Сегодня РПЦ возносит молитвы о тех, кто пострадал за веру

Предпоследний день октября занимает в церковном календаре особое место, не совпадающее по смыслу с привычными Родительскими субботами. В день поминовения 30 октября Русская православная церковь возносит молитвы о тех, кто пострадал за веру или был несправедливо лишен свободы в годы советских гонений.

Полное название дня поминовения 30 октября звучит следующим образом: «День особого поминовения православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении». Такая формулировка важна, поскольку она с самого начала очерчивает круг лиц, за которых возносится молитва. Речь идет не только о канонизированных новомучениках, но и о всех православных людях, пострадавших в период репрессий, независимо от того, были ли их имена прославлены Церковью или остались известны только Богу.

Родительские субботы в церковной традиции — это установленные дни всеобщего поминовения всех усопших христиан. Они привязаны к определенным периодам литургического года и предполагают молитву о всех почивших, включая родственников каждого верующего.

Поминовение безвинно убиенных (30 октября) имеет принципиально иной акцент: оно посвящено конкретной исторической категории жертв — тем, кто пострадал от богоборческой власти в советский период. Это не замена Родительских суббот, а дополнение к ним, установленное для того, чтобы Церковь и общество не забывали о трагических страницах прошлого столетия.

Решение об учреждении этой даты было принято Священным синодом Русской православной церкви на заседании 23–24 сентября 2021 года. Инициатива исходила от Церковно-общественного совета при патриархе по увековечению памяти новомучеников и исповедников. Синод постановил совершать заупокойные богослужения 30 октября на территории России, тем самым закрепив эту дату в общецерковном календаре.

Выбор даты не случаен. 30 октября в России на государственном уровне отмечается День памяти жертв политических репрессий, установленный в 1991 году. Церковь, устанавливая свое поминовение в ту же дату, не просто дублирует светскую традицию, но придает ей молитвенное измерение. Поминовение жертв политических репрессий Церковью означает, что память о них возносится не только в виде исторических свидетельств или гражданских акций, но прежде всего как молитва к Богу об упокоении их душ, пишет News.ru.