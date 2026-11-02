Артемьев день отмечают сегодня православные

Ежегодно 2 ноября православные верующие чтят память великомученика Артемия Антиохийского, жившего в IV веке, образ которого стал символом воинской доблести и духовной стойкости. В народном календаре праздник носит название Артемьев день.

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Великомученик Артемий Антиохийский был выдающимся полководцем при римском императоре Константине Великом и его преемнике Констанции. За блестящую службу он был вознагражден высоким постом наместника Египта, где активно содействовал укреплению христианства.

Однако с восхождением на трон Юлиана Отступника, решившего вернуть язычество, началась кровавая волна гонений на христиан. В Антиохии Артемий стал свидетелем зверских пыток двух епископов и не побоялся публично обличить действия императора.

Святой был арестован и подвергнут изощренным пыткам. По преданию, в темнице ему явился Христос, укрепив его готовность пострадать за веру. Артемий отказался поклониться языческим богам, за что в итоге был казнен. Тело великомученика было тайно предано земле, а спустя время его мощи перенесли в Константинополь, где они стали объектом почитания.

Перед смертью Артемий предсказал гибель Юлиана, и пророчество вскоре сбылось — во время военного похода на Персию император попал в засаду и получил смертельное ранение.

На Руси Артемьев день традиционно связывали с завершением осеннего цикла работ и подготовкой к зиме. Другие названия праздника — Артемий, День поминовения усопших, День атаманов.

В праздник было принято заниматься делами, направленными на защиту дома и сохранение достатка. Крестьяне латали заборы, подбивали двери, проверяли замки, придавая этой работе не только практический, но и мистический смысл. Считалось, что такие заботы не только защищают хозяйство от холода, но и «запирают» в доме удачу, не позволяя счастью и достатку покинуть семью.

В деревнях утро начинали с посещения храма. Так как святой Артемий был воином, в день его памяти было принято возносить молитвы за тех, кто стоит на страже Отечества. Также праздник их благодарили за преданную службу, чествовали как защитников мира, преподносили символические подарки.

Другая важная традиция Артемьева дня — квашение и соление капусты. Считалось, что заготовки, сделанные 2 ноября, не испортятся и обеспечат семье сытость до самой весны. Овощ также полагалось подавать на стол в качестве праздничного угощения — хозяйки готовили из него щи, борщи, голубцы и пироги. Эти блюда символизировали изобилие и уют.

В Артемьев день предки старались соблюдать несколько строгих запретов. В праздник возбранялось любое проявление агрессии, не следовало ссориться, спорить, обижать других людей, повышать голос. Нарушение этого правила сулило утрату гармонии и благополучия, пишут «Известия».