Митрополит Тихон рассказал о выставке «Христианская традиция. Наши дни» в Москве

Новая выставка «Христианская традиция. Наши дни», которая откроется в Москве в среду, поможет зрителю ощутить себя частью отечественной истории, рассказал председатель Патриаршего совета по культуре РПЦ митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

«Все наши экспозиции, которые мы проводили за эти годы, посвящены одной задаче - чтобы зритель почувствовал себя в потоке нашей истории - и современности и древности», - сказал митрополит Тихон на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной открытию выставки «Христианская традиция. Наши дни».

По его словам, экспозиция разделена на несколько частей, посетители смогут ориентироваться по стрелкам и смотреть экспозицию в том порядке, в котором она задумана. Первая часть выставки называется «История человечества» и посвящена историческому пути и людям, которые сыграли важнейшую роль в судьбе России.

«Вторую часть выставки мы назвали "Бог и человек" - здесь мы обращаемся к сюжетам Священного Писания - вечным сюжетам, в том числе в их современной трактовке, не эпатажной, а мудрой, вдумчивой. Здесь не только разговор и о человеке перед Богом, о свободе человека, о выборе, вере, о поисках высших смыслов. Проблема этих поисков встает перед каждым думающим человеком», - отметил митрополит Тихон.

Третья часть выставки носит название «Сохраняя наследие».

«Ее подготовило министерство культуры Российской Федерации, здесь они рассказывают о важнейшей части нашей культуры, нашего искусства - о сохранении древних памятников. Государство очень много делает для этого, будет показана только лишь небольшая часть этой работы», - подчеркнул митрополит.

Четвертая часть выставки – «Мир Божий. Красота, спасающая мир».

«О наших современниках – христианах в разнообразии христианской жизни: это и семья, и воспитание, и дети, и природа. В общем, все то, что перед нашим взором осмыслено художниками-христианами», - заключил председатель Патриаршего совета.

Выставка современного церковного искусства «Христианская традиция. Наши дни» будет открыта для широкой публики с 5 ноября по 8 декабря (торжественное открытие состоится 4 ноября) в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Ее можно посетить бесплатно.

Выставка объединяет живопись, скульптуру, графику, иконопись, ювелирное и декоративно-прикладное искусство - всего 524 произведения искусства. Экспозиция приурочена к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла и призвана показать развитие современного церковного искусства в контексте более чем тысячелетней истории России и православной культуры, пишет РИА Новости.