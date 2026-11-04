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В России отмечается День Казанской иконы Божией Матери

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4 ноября установлено празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Осенний праздник посвящён освобождению Москвы и России от поляков в 1612 году.

Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых любимых Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени.

В 1737 году чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был перенесен в Санкт-Петербург в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, на месте которой в 1810-х годах был построен собор (Казанский собор).

Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска освободили Кремль и Москву от врага. В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор, который был ликвидирован летом 1936 года, пишет «Calend.ru».

Знаменательным событием было отмечено 4 ноября 1993 года, когда в Москве на Красной площади был открыт восстановленный Казанский собор.

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