Телеведущая Мария Ситтэль приняла участие в детском фестивале в Пушкинских Горах

Телеведущая Мария Ситтэль, наиболее известная по программе «Вести», участвует в детском фестивале «Помолитесь обо мне» в рабочем поселке Пушкинские Горы, который проходит при поддержке Великолукской епархии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе метрополии.

Фотографии: пресс-служба Великолукской епархии

В Научно-культурном центре Пушкинских Гор с утра 31 октября состоялись доклады телеведущей Марии Ситтель и историка-пушкиниста Юлии Узеневой, посвященные Александру Пушкину.

Далее конкурсная программа второго дня продолжилась в трех заявленных направлениях: конкурс «Моя встреча с Пушкиным», конкурс театрализованных сцен и конкурс эссе по мотивам фильма «Пушкин и … Михайловское», концертный показ которого для участников фестиваля состоялся накануне вечером.

После обеда программа фестиваля из Научно-Культурного центра переместится в музей-заповедник «Михайловское», где пройдет экскурсия по дорогим сердцу Александра Пушкина местам, и в монашескую обитель деревни Вехно Пушкиногорского района, где состоится комплекс мероприятий, связанных с памятью старца Иоанна Миронова.

В программе пребывания участников фестиваля «Помолитесь обо мне» в Вехно: просмотр фильма «Старец Иоанн. Завещание», обсуждение фильма за трапезой, детский крестный ход к месту упокоения иеросхимонаха Иоанна Миронова и панихида.

Сегодня, 1 ноября, с утра центром притяжения участников и гостей фестиваля станет Свято-Успенский Святогорский монастырь, в котором епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил литургию и обратился с приветствием к участникам и организаторам фестиваля «Помолитесь обо мне».

Как отметили в епархии, эмоциональным аккордом фестиваля «Помолитесь обо мне» стала совместная молитва участников и гостей фестиваля с владыкой Варнавой и братией монастыря у могилы Александра Пушкина.

Церемония закрытия фестиваля с награждением запланирована в Научно-культурном центре поселка Пушкинские Горы сегодня, 1 ноября, в 13:40.