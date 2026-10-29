 
Церковь

«Пастырь. Уроки православия»: «Сотворим человека по образу Нашему...»

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Слушайте завтра, 30 октября, на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Пастырь. Уроки православия». Напомним, специальный проект рассчитан на тех, кто только начинает или собирается начать церковную жизнь, но по каким-то причинам не решается сделать в этом направлении уверенные шаги.

В новом выпуске ведущий, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Артемий Лутченко предлагает поговорить про образ Божий в человеке, про райскую заповедь и первый грех.

Начало программы - в 8.18. Вечерний повтор — в 18.17. Программа также будет доступна в видеоверсии.

Программа выходит при поддержке Псковской епархии

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