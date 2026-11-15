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Епископ Варнава провел ночную молодежную литургию с молитвой об участниках СВО в Великих Луках

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Вторую молодежную ночную Божественную литургию с молитвой о воинах СВО совершил епископ Великолукский и Невельский Варнава совместно с молодежью епархии в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки 13 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Великолучане любых возрастов смогли помолиться вместе с архиереем о живых и погибших участниках специальной военной операции.

«По благословению владыки Варнавы такие ночные молебны с молодежью и общественными организациями позволяют молодому поколению лучше осознавать, что происходит, и молитвенно содействовать наступлению мира», — отметили в епархии. 

Вчера, 14 ноября, Его Преосвященство совершил всенощное бдение в Свято-Вознесенском кафедральном соборе. А сегодня, 15 ноября, неделю 24-ю по Пятидесятнице, епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе. 

После Литургии Его Преосвященство совершил поминальную службу о погибших в ДТП  и молебен о здравии всех участников дорожного движения в честь Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

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