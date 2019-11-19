Церковь / События

На престольный праздник храма святителя Николая в Торошино приглашают псковичей

Фото: pravoslavie.ru

19 декабря в храме святителя Николая в деревне Торошино состоится престольный праздник.

Для желающих помолиться и почтить память великого угодника Божия с автобусной остановки «Площадь Ленина» со стороны Кремля будет организована поездка в деревню Торошино городским автобусом, который отправится утром в 7.30.

Поездка бесплатна.

В 8.00 состоится водосвятный молебен. В 8.30 начнется исповедь.

Праздничная божественная литургия с молебном начнется в 9.00.

По окончании богослужения для паломников будет организована праздничная трапеза. После торжеств автобус доставит паломников в город.

День святителя Николая — день памяти святого Николая Чудотворца, отмечаемый 6 (19) декабря. Праздник установлен в память преставления святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых в Русской православной церкви.

День святого Николая 2017 начинает вереницу рождественских праздников. В день Святого Николая обычно все верующие собирались в церкви, чтобы помолиться ему о здоровье, покровительстве, защите. Также частенько в деревнях и селах практиковался обычай ставить в храме совместную большую свечу за Николая Угодника, для этого всей деревней собирали деньги. Также собирали средства всем селом и для того, чтобы устроить праздник.

Считалось, что Николай Чудотворец является не только покровителем моряков, но также он помогает помириться, забыть все ссоры. Поэтому в этот праздник старались загладить все обиды, попросить прощения и самому простить своих обидчиков.