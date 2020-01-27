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Духовные чада бывшего наместника Псково-Печерского монастыря отца Тихона (Секретарева) отметили его 65-летие

27.01.2020 10:47|ПсковКомментариев: 0

В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошел вечер памяти архимандрита Тихона (Секретарева), которому 24 января могло бы исполниться 65 лет. Помянуть бывшего наместника собрались его духовные чада из разных городов России и ближнего зарубежья.

В фойе Паломнического центра их встретила небольшая экспозиция, посвящённая этапам жизненного пути архимандрита Тихона (Секретарева) с фотографиями и цитатами из его воспоминаний и стихотворений. Организаторы вечера памяти также выставили на всеобщее обозрение награды бывшего наместника Псково-Печерского монастыря, который возглавлял монастырь больше двадцати лет. 

От имени митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) к собравшимся обратился благочинный иеромонах Прохор, принявший постриг незадолго до того, как архимандрит Тихон (Секретарев) был назначен исполняющим обязанности наместника Псково-Печерского монастыря.

Отец Прохор подчеркнул, что архимандрит Тихон был строгим человеком и прежде всего по отношению к самому себе. Его главной задачей, как он сам её понимал, сказал отец Прохор, было сохранение культурного наследия Псково-Печерского монастыря: памятников архитектуры и живописи, но не только. Всего же важнее для бывшего наместника было сохранить духовные старческие традиции, которыми издавна славится печорская земля. И архимандрит Тихон, по словам отца Прохора, успешно справился с этой задачей, за что братия и прихожане всегда будут ему благодарны.

Отец Прохор призвал участников встречи не забывать о заслугах архимандрита Тихона и добавил, что он навсегда останется в наших сердцах: «Такой же строгий и такой же добрый».

В продолжение вечера собравшиеся посмотрели фильм «16 мгновений из жизни архимандрита», созданный творческим объединением «Летописец», а также подборки фотографий из личного архива отца Тихона и из архива Псково-Печерского монастыря, рассказывающие о жизни и духовном подвиге бывшего наместника.

На этих фотографиях архимандрит Тихон (Секретарёв) предстал перед собравшимися в разных жизненных ситуациях: вот он младший ребёнок в многодетной семье подмосковного священника, а вот – студент Ленинградской духовной семинарии, на одном снимке он сдаёт норматив по лыжам, на другой принимает воинскую присягу в советской армии, а вот он же, уже будучи наместником Псково-Печерского монастыря, помогает прихожанам собирать картошку...

На кадрах архивной видеохроники архимандрит Тихон вспоминает «тёплые руки» псково-печерских старцев, особенно, отца Иоанна Крестьянкина, и их «радостные лица» в тот момент, когда в 1976 году он принимал свой монашеский постриг, рассуждает о смысле монашества и своём духовном предназначении, объясняет, почему теология не вступает в противоречие с другими науками.

Все ещё раз вспомнили, какой заботой бывший наместник окружил печорских ветеранов Великой Отечественной, и узнали, что трое братьев его матери погибли на фронте. Организаторы вечера, кроме того, напомнили собравшимся, что архимандрит Тихон посвятил свою диссертацию в Московской духовной академии истории Псково-Печерского монастыря.

Участники вечера посмотрели видеозаписи, рассказывающие о том, при каких обстоятельствах и за какие заслуги архимандрит Тихон получал высокие награды, как он был принят в Союз писателей России и как его стараниями в Псковском государственном университете была открыта кафедра теологии, помещения бывшего печорского военного городка стали превращаться в структурные подразделения монастырского Паломнического центра, а исторические здания монастырского подворья в Пскове, где много лет располагались больничные  корпуса, заново обрели своё первоначальное предназначение.

И конечно, участники вечера памяти послушали искренние и поучительные стихотворения отца Тихона: каждое – как эпиграф к его жизни («самое важное знание – души своей познание»).

Действо в Паломническом центре сопровождалось живой классической музыкой в исполнении трио флейтистов Ксении Фёдоровой, Алексея Жихаревича и Марии Анисимовой.

Среди почётных гостей вечера памяти архимандрита Тихона (Секретарёва) оказалась и ведущий научный сотрудник Музеев Московского кремля Людмила Щенникова, автор посвящённых бывшему настоятелю воспоминаний. Людмила Александровна рассказала, как много лет назад познакомилась с отцом-настоятелем в одной из своих научных командировок и под его влиянием из неверующего человека начала превращаться в глубоко верующего.

С конца 90-х годов Людмила Щенникова вместе со своим супругом, художником-реставратором Игорем Шургиным стали ежегодно бывать в Псково-Печерском монастыре уже на правах гостей отца-наместника и всегда просили у него назначить им какое-нибудь послушание, но батюшка каждый раз наказывал им только лишь усердно молиться.

Обычно Людмила Щенникова приезжала в монастырь на зимних каникулах и, по её словам, проводила это время, «как в раю». Ей не забыть, как ласково отец-наместник общался с паломниками. По её словам, «для него все люди были родные и близкие», независимо от их социального положения и достатка. Вдобавок она поражалась, как отец Тихон мгновенно умел оценить уровень воцерковлённости человека и, обращаясь с назиданием, для каждого подбирал нужные слова. И всегда спрашивал паломников: «Вы довольны?».

Эту фразу «Вы довольны?» настоятель отец Тихон, объяснила Людмила Александровна, перенял у отца Иоанна Крестьянкина, который вот точно так же интересовался у всех паломников, как им понравилось в монастыре. По её словам, в этом проявлялась любовь псково-печерских старцев к людям, и архимандрит Тихон, как и все они, излучал эту любовь в полной мере. «Это было замечательно».

Елена Немирова

Фото: Творческий клуб «Феникс»

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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