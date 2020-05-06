Церковь / События

Композиция митрополита Псковского и Порховского Тихона «Метаморфозы», посвященная жизненному пути поэта. ВИДЕО

В рамках онлайн-празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялся показ видеоверсии театральной композиции митрополита Псковского и Порховского Тихона «Метаморфозы», посвященной жизненному пути А.С. Пушкина.

Композиция была создана к 220-й годовщине со дня рождения поэта и Году театра в России.

По мнению владыки, постановка «помогает раскрыть поэта с новой стороны, показать, как развивался и мыслил этот человек, благо нам досталось богатое наследие Пушкина в его произведениях и черновиках».

В настоящее время онлайн-версию постановки можно посмотреть на You-Tube канале «Псковконцерт».