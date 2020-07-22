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Панихида о погибших от моровых поветрий пройдет у Анастасиевской часовни 1 августа

1 августа в 10.20 рядом с Анастасиевской часовней пройдет панихида о погибших в периоды моровых поветрий прошлых и настоящих дней. Об этом сообщается на странице отдела фресок Псковского музея-заповедника во ВКонтакте.

Всем известно, что пандемия COVID-19 - далеко не первая эпидемия на русских землях в целом и на Псковской земле в частности. Псков не раз переживал моровые поветрия, приходившие, как правило, с Запада. С одним из них связано строительство часовни Святой Анастасии у Пароменья.

По свидетельству Новгородской III летописи, чума обрушилась на жителей Псковской земли в августе 1710 года. Пришла она из Прибалтики и погубила так много людей, что их не успевали хоронить. Во многих церквях погибли священники и служить было некому. И тогда, как пишет митрополит Евгений (Болховитинов) в своей «Истории княжества Псковского», псковичи, по обещанию, поставили рядом с дорогой на Запад небольшую часовенку, посвященную Святой Анастасии, чтобы по древней традиции запереть дорогу мору. Горожане просили заступничества у Спасителя, Богоматери и Святой Анастасии перед лицом страшной болезни.

Спустя 310 лет мир вновь столкнулся с подобной бедой. Наш регион не стал исключением. И если в 1710 году псковичи возвели часовню, чтобы спастись от эпидемии, унесшей множество жизней, то сегодня горожане обращают свои усилия к ее возрождению и вновь просят о заступничестве высших сил за град Псков.