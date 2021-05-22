Церковь / События

Фестиваль колокольного звона пройдет в Псковской области на выходных

Второй этап фестиваля колокольного звона пройдет в Псковской области 24 и 25 июля. Он приурочен ко дню памяти Святой равноапостольной княгини Ольги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В рамках мероприятия область посетят профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

У псковичей будет возможность услышать колокольные звоны не только в областном центре, а также в Изборске, Печорах и на родине святой равноапостольной княгини Ольги — в Выбутах.

Проект реализует ПРОО «Команда 2018» при поддержке администрации региона, благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», Псковской епархии, управления культуры администрации Пскова и Фонда президентских грантов.