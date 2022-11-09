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Директор Псковского музея-заповедника посетила праздник в храме святых Космы и Дамиана в Локно

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в храме святых Космы и Дамиана в поселке Локно Палкинского района 14 ноября, в День памяти святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. На литургии присутствовала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Митрополиту Тихону сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко), настоятель храма святых Космы и Дамиана в поселке Локно и благочинный Пыталовского округа епархии игумен Тимофей (Казаков), а также другие священнослужители. В завершение литургии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом, а в дар храму был преподнесен образ собора Псковских святых.

После празднования состоялась встреча митрополита Тихона со Светланой Мельниковой, где они пообщались в неформальной обстановке и обсудили ряд вопросов по сотрудничеству Псковской епархии и Псковского музея-заповедника в деле сохранения культурного наследия Псковской земли и приобщения к нему жителей и гостей областного центра.