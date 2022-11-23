Церковь / События

В Великих Луках прошла первая служба в новом храме

Первая служба в новом храме имени преподобного Мартирия Зеленецкого состоялась в Великих Луках 24 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале ГТРК «Псков».

Фото: ГТРК «Псков»

Мартирий Зеленецкий - подвижник, который родился в Великих Луках в шестнадцатом веке и прославился своим чудотворным даром. Храм был задуман по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия еще в семнадцатом году, возводился исключительно на пожертвования благотворителей.

«У людей теперь будет возможность посещать храм в такое непростое время, чтобы поддержку духовную, утешение можно было найти в сегодняшних реалиях нашей жизни. Поэтому хочу пожелать всем доброго здоровья, помощи божией в их трудах на благо и города, и России. И всех трудившихся над созданием такого красивого, хорошего и уютного храма еще раз сердечно благодарю», - рассказал епископ Великолукский и Невельский Сергий.

Храм построен на пересечении улиц Новоселенинской и Герцена. Место было выбрано не случайно. В большом и удалённом от центра города микрорайоне нет ни одного действующего православного храма.