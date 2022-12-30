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Рождественские службы прошли в 109 церквях и храмах Псковской области

Рождественские службы прошли в 109 церквях и храмах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как рассказали в ведомстве, полицейские в ночь с 6 на 7 января приняли участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных богослужений, посвященных Рождеству Христову. На период празднования Рождества Христова за каждым храмом закрепили руководителей подразделений управления МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, представители народных дружин и казачеств, представители частных охранных организаций. Дорожную безопасность у мест проведения богослужений обеспечили сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Врио начальника Управления МВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников поздравил настоятеля церкви «Успения Божией Матери "с Пароменья"» отца Алексея – члена Общественного совета при региональном УМВД. Александр Никульников поблагодарил общественника за активную просветительскую и профилактическую работу.

Начиная с утра 6 января и до окончания праздничных богослужений, места проведения обследовали полицейские и были взяты под усиленную охрану. Досмотр при входе в храм осуществлялся с помощью ручных и арочных металлодетектеров.