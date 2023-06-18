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Древнерусские песнопения смогли услышать жители Палкинского района

В минувшее воскресенье жители Палкинского района имели возможность услышать, как звучат древнерусские песнопения, воссозданные по псковским средневековым рукописям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Духовно просветительский центр “Ручей”».

Фото здесь и далее: АНО «Духовно просветительский центр “Ручей”»

Воскресная служба в деревянной церкви Троицы Живоначальной в деревне Родовое Палкинского района проходила в сопровождении знаменного пения. Так выглядело завершающее мероприятие проекта «Школа знаменного пения “Ручей”: сохранение древнерусской духовной традиции», реализованного АНО «Духовно просветительский центр “Ручей”».

Знаменный распев – это традиционный русский стиль церковного пения, использовавшийся в богослужениях с Х по XVIII вв. Прозвучавшие в Троицком храме песнопения были реконструированы по древним рукописям музыковедом и руководителем школы знаменного пения «Ручей» Ириной Герасимовой, кандидатом искусствоведения, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры философии и теологии Псковского государственного университета, кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории, Псково-Печерской духовной семинарии.

Проект «Школа знаменного пения “Ручей”: сохранение древнерусской духовной традиции» начался в сентябре 2022 года.

В период с сентября 2022 по май 2023 года Ирина Герасимова обучала искусству знаменного пения регентов псковских церквей и просто любителей пения, интересующихся древнерусской культурой. Некоторые из выпускников школы знаменного пения «Ручей» тоже приехали в деревню Родовое 25 июня, чтобы спеть и помолиться вместе с прихожанами храма Троицы Живоначальной.

Лекции Ирины Герасимовой, посвященные древнерусской певческой традиции, также можно найти в видеозаписи в сообществе «Духовно-просветительский центр "Ручей"» в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, что проект «Школа знаменного пения "Ручей"» реализуется при поддержке субсидии правительства Псковской области.