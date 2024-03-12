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Великий пост начался у православных христиан

Великий пост начался у православных христиан сегодня, 18 марта. Он продлится по 4 мая.

Фото: ru.freepik.com / @kamranaydinov

Великий пост установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там (Мф. 4, 2), а также в память сорокадневного поста Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8).

О том, что пост был установлен апостолами и длился сорок дней почти с начала его установления, есть свидетельства с глубокой древности, а само название «Четыредесятница» часто встречается в древних письменных памятниках, пишет calend.ru.

Древние христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до девятого (третьего по полудни) часа дня. Пищу вкушали после девятого часа, употребляя хлеб и овощи. Запрещались мясо, молоко, сыр, яйца.

Правила соблюдения Великого поста отражены и в церковном Уставе. В первую и Страстную седмицы Православная Церковь предписывает хранить особо строгий пост. В понедельник и вторник первой седмицы предписывается соблюдать высшую степень поста: «Отнюдь вовсе ясти не подобает». В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с елеем (растительным маслом). Только в праздник Благовещения, если он приходится не в Страстную седмицу, разрешается вкушение рыбы.

Церковь строго осуждает нарушающих Великий пост, но, действуя в духе любви и милосердия Божия, не возлагает правил пощения во всей полноте на детей, больных, немощных и престарелых, не отчуждает их от участия в радости причащения и Пасхи. Но немощные телом, как и здоровые, обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, также как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

В многочисленных стихирах и тропарях служб Святой Четыредесятницы Церковь разъясняет сущность истинного поста как средства духовного возрождения: время духовного подвига, упрочения себя в самоотвержении, умерщвления греховных пожеланий. Поэтому в песнопениях Церковь называет Святую Четыредесятницу веселым временем поста.