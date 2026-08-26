Псково-Печерский монастырь начал сбор цветов для украшения дорожки к Успению Пресвятой Богородицы

Псково-Печерский монастырь начал сбор цветов для украшения дорожки в рамках празднования Успения Пресвятой Богородицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь

«Вы можете не только принести цветы, но и принять участие в их распределении. Ждем всех желающих с 9.00 напротив входа в мемориальную келью отца Иоанна (Крестьянкина). Туда же можно принести цветы в течение дня», - рассказали в Псково-Печерском монастыре.

Дорожку начнут выкладывать в четверг, 27 августа, по окончании литургии (около 9:30).

Успение Пресвятой Богородицы в православии отмечают 28 августа по новому стилю (15 августа по старому). Это непереходящий праздник, то есть он всегда приходится на одну и ту же дату. В 2026-м дата выпадает на пятницу.

Успение — смерть или кончина, а Пресвятой Богородицей называют в православии Деву Марию, мать Иисуса Христа. То есть праздник посвящен памяти дня смерти Девы Марии.

Вокруг православных храмов на Успение принято выкладывать дорожку и даже полотна из цветов и зелени, а пышными букетами и венками украшать плащаницу.

Сразу после Успения, 29 августа (16 августа по старому стилю), начинается Третий Спас, который называют Ореховым или Хлебным.