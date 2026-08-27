В возрождаемом храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках монтируют освещение

В возрождаемом храме Успения Пресвятой Богородицы продолжаются строительные работы. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

По его словам, внутренние работы на объекте вышли на завершающую стадию. Сейчас специалисты занимаются монтажом освещения и готовят храм к установке внутреннего убранства — икон и иконостаса.

С понедельника подрядчик планирует приступить к укладке плитки на пол.

«Храм постепенно приобретает завершённый вид. Работы продолжаются, и в ближайшее время объект ожидают новые важные этапы», - добавил Дмитрий Белюков.

Храм Успения Пресвятой Богородицы возводят у Коломенского кладбища на историческом месте, где ранее стоял каменный Успенский собор.