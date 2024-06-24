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Звон-концерт прозвучал на территории храма Василия на Горке в Пскове

Звон-концерт прошел на звоннице храма Василия на Горке в Пскове сегодня, 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Мероприятие состоялось в рамках Псковского международного фестиваля колокольного звона. Концерт звучал во славу святой равноапостольной княгини Ольги. Проявить себя в звонарном деле смогли как профессиональные ансамбли, опытные участники, так и любые желающие. Гости услышали Праздничный, Крыпицкий, Невский звон, импровизацию и другие мелодии.

Концерт завершился мастер-классом под руководством наставников.